Один воин погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета; трижды в районе Лебединского - с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Опытного - с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции Объединенных сил были обстреляны 4 раза: неподалеку Светлодарска, возле Луганского и вблизи Екатериновки и Новолуганского. – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

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