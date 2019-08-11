Сенцов в своих письмах выразил поддержку протестующим в РФ, - правозащитница Щур

Как передает Цензор.НЕТ, об этом правозащитница рассказала Укринформу.

"В своем последнем письме нам, которое мы получили в конце недели, Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации. По ТВ - о протестах очень мало, "в основном - танковый биатлон". Он пишет в поддержку московских протестующих (Спасибо Юлии Самойловой, сделавшей прекрасный коллаж на эту тему). Еще - благодарит тех, кто его поддерживает. Также Олег беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключённых. Волнуется о родных, о дочери, которая поступает в школу в Киеве. Ей трудно. Поддерживает её и рад, что вокруг нее - его друзья. Чувствуется, что Сенцов очень надеется на новую власть. Отголоски о переговорах Зеленского с Путиным до Ямала доходят через ТВ", - пересказывает Щур содержание письма Сенцова.

При этом, по словам правозащитницы, Олег Сенцов "реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искаженно подается (в российских медиа, - ред.)".

"Но надеется. Все же надеется... Письма сейчас идут быстро. Ему много пишут из России и Украины", - резюмирует Щур.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

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