Продолжается разминирование вокруг разрушенного моста возле Станицы Луганской, - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.

"9 августа наблюдатели видели 11 саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводили работы по разминированию по обе стороны от дороги ориентировочно в 100 м на север от разрушенной секции моста", - говорится в отчете.

Добавляется, что примерно в 50 м на север от северного края разрушенной части моста наблюдатели также видели грузовик с камнями, асфальтовый каток и автомобиль с 15 рабочими, которые расширяли асфальтированный участок дороги, ведущий к мосту

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"Команда СММ видела по крайней мере 6 саперов из неподконтрольных правительству районов, которые выкашивали растительность и проводили работы по разминированию в полосе к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной частью моста. Наблюдатели также заметили одного командира и двух членов вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на юг от моста возле Станицы Луганской", - сообщили в Миссии.

Рядом с этим, 8 и 9 августа между 18:30 и 18:45 наблюдатели слышали четыре взрыва вблизи разрушенной секции моста возле Станицы Луганской (15 км на северо-восток от Луганска), оцененные как контролируемые подрывы взрывных устройств. Эти взрывы произошли после закрытия (в 18:00) КПВВ Вооруженных сил Украины, расположенного за пределами участка разведения, и расположенного на участке разведения блокпоста незаконных вооруженных формирований на юг от моста возле Станицы Луганской.

В тот же день наблюдатели видели, что пешеходы продолжали постоянным потоком переходить через мост. Они также отметили, что маршрутный автобус и дальше курсировал между КПВВ и разрушенной секцией моста.

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