ОБСЕ насчитала 35 взрывов на Донбассе 9 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (35), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (14 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток и юго-юго-восток от н.п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км на северо-восток от Мариуполя), на юго-запад от н.п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка), в частности район в 1 км на северо-восток от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км на север от Донецка), а также на юго-запад и запад от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

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"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем, не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного взрыва). Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы на участке разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска)", - сообщили в Миссии.

Согласно отчету, вечером 8 и в ночь на 9 августа камера СММ в Золотом зафиксировала 2 очереди, 2 осветительные ракеты, 2 вспышки дульного пламени и 20 снарядов (преимущественно с севера на восток) — все ориентировочно за 1,5–4 км на юго-восток и юго-юго-восток (по оценке, все в пределах участка разведения).

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