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11.08.19 10:09

В субботу под Светлодарском от осколочных ранений погиб младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко

В субботу, 10 августа, в 13:30 в районе города Светлодарск в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций из автоматического гранатомета, погиб младший лейтенант, военнослужащий одного из подразделений Национальной Гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко.

В субботу под Светлодарском от осколочных ранений погиб младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко

Об этом говорится на Фейсбук-странице Операции Объединенных Сил, сообщает Цензор.НЕТ.

"Командование Операции объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с русскими оккупантами боевого побратима, военнослужащего Национальной гвардии Украины младшего лейтенанта РОМАНЕНКО Романа Сергеевича.
Крайне трудно подобрать слова, которые бы позволили ослабить душевную боль от потери любимого человека.
Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами ...

Смерть врагам!
Слава Защитникам.
Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Более детальную информацию, а также дату, место и время прощания с воином пообещали сообщить дополнительно.

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