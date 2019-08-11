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11.08.19 11:45

Известная украинская балерина Исакова погибла в автокатастрофе на Полтавщине

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на Полтавщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Генеральний директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко.


"Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице г. Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Её жизнь оборвалась на 31 году жизни", – написал он.

Отметим, об этом ДТП вчера сообщила пресс-служба ГУ полиции в Полтавской области. Авария произошла между селами Белоцерковское и Коноплянка. По данным правоохранителей, в аварии погиб 44-летний пассажир микроавтобуса Volkswagen, 31-летняя пассажирка Volkswagen от полученных телесных повреждений скончалась в Решетиловской центральной районной больнице. Водитель микроавтобуса Volkswagen LT35 с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу.

Известная украинская балерина Исакова погибла в автокатастрофе на Полтавщине 01
Известная украинская балерина Исакова погибла в автокатастрофе на Полтавщине 02
Известная украинская балерина Исакова погибла в автокатастрофе на Полтавщине 03

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