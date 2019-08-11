Вышкомонтажник и шоколадник: в Минобразования назвали ТОП-10 рабочих профессий по уровню зарплаты

Об этом заявила руководитель директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Она также отметила, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Вместе с тем, есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.

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В ТОП-10 рабочих профессий с высоким заработком вошли:

Вышкомонтажник - средний уровень зарплаты 20 тыс. гривен;

Машинист трубоизгибающей установки передвижной - 19 тыс. гривен;

Забойщик на отбойных молотках - 17 тыс. гривен;

Крановый электрик - 15 тыс. гривен;

Облицовщик-мраморщик - 15 тыс. гривен;

Шоколадник - 15 тыс. гривен;

Обвальщик морепродуктов - 10 тыс. гривен;

Главный кассир - 10 тыс. гривен;

Водитель троллейбуса - 9 тыс .973 гривен;

Бисквитник - 9 тыс 387 гривен.

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"Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, то надо учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но опять же, речь идет об усредненных, официальные показатели от работодателей, обратившихся в Службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть более гибким, хороший работник может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием , - отметила Шумик.

Данные относительно среднего заработка по разным классификациям профессий взяты из аналитических исследований Государственной службы занятости по состоянию на июль.