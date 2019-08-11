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11.08.19 12:43

В Харькове оставленный без присмотра 1-летний мальчик утонул в ванне, - полиция

В Харькове в субботу вечером оставленный без присмотра родителей 1-летний мальчик утонул в ванне.

вання

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка", - сообщает полиция

Тело погибшего ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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