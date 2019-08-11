В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Полтавской области.

Вчера, около 13 часов, на планшет полтавских патрульных пришел вызов о дорожно-транспортном происшествии. Водитель автомобиля ВАЗ 2105 не предоставил преимущества автомобилю Daewoo Lanos, в результате чего произошло столкновение.

Поскольку повреждения автомобилей почти отсутствовали, водитель автомобиля Daewoo Lanos уже собирался уехать с места происшествия, но заметил, что от другого водителя сильно пахнет алкоголем. Он вызвал патрульных и не давал возможности водителю ВАЗа покинуть место происшествия до приезда полиции.

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Инспекторы, прибывшие на вызов, провели освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Drager. Результат поразил всех присутствующих, содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле алкоголя, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на нетрезвого водителя протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.1 ст.126 КУоАП (Управление лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством). Мужчину также ожидает суд по факту нетрезвого управления транспортным средством.

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