В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Полтавской области.
Вчера, около 13 часов, на планшет полтавских патрульных пришел вызов о дорожно-транспортном происшествии. Водитель автомобиля ВАЗ 2105 не предоставил преимущества автомобилю Daewoo Lanos, в результате чего произошло столкновение.
Поскольку повреждения автомобилей почти отсутствовали, водитель автомобиля Daewoo Lanos уже собирался уехать с места происшествия, но заметил, что от другого водителя сильно пахнет алкоголем. Он вызвал патрульных и не давал возможности водителю ВАЗа покинуть место происшествия до приезда полиции.
Инспекторы, прибывшие на вызов, провели освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Drager. Результат поразил всех присутствующих, содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле алкоголя, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.
Патрульные составили на нетрезвого водителя протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.1 ст.126 КУоАП (Управление лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством). Мужчину также ожидает суд по факту нетрезвого управления транспортным средством.