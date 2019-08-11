Facebook удаляет публикации об "Азове" на странице-хронике "Битва за Украину", она рискует быть удаленной

Об этом Цензор.НЕТ сообщила координатор страницы Мария Москалева.

По ее словам, на Фейсбуке снова удаляются публикации о батальоне (полке) "Азов", и страница "Битва за Украину" рискует быть удаленной.

"Повторяется ситуация, которая уже была месяц назад. Тогда на странице "Книга Памяти", посвященной погибшим бойцам, начали массово удалять публикации о погибших бойцах батальона (полка) "Азов", после чего забанили аккаунты администраторов и удалили саму страницу.

После публикаций об этом в СМИ страницу "Книга Памяти" и аккаунты администраторов восстановили, но на деятельности остального Фейсбука это не сказалось, и страница "Битва за Украину" продолжает считаться нарушителем.

Сегодня Фейсбук удалил нашу публикацию о батальоне "Азов", хотя в ней не содержалось символики батальона, которая может быть воспринята неоднозначно (например, попадать под категорию нацистской), и прислал сообщение, что страница может быть удалена.

"Битва за Украину" полагает, что эта проблема требует системного решения, и пока она не решена, историки, пишущие о 2014 годе, продолжают быть под угрозой", - сообщила Москалева.

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На странице "Битва за Украину" сообщается, что на ней создается историческая хроника борьбы за свободу, единство и будущее Украины, которая велась под руководством Днепропетровской ОГА со 2 марта 2014 по 25 марта 2015 г. Администраторы призывают всех участников событий делиться воспоминаниями.