В России полицейский написал заявление на активистку, сказавшую, что у него "нет совести"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Znak.com, ссылаясь на правозащитника Динара Идрисова.

Заявление Борисенко поступило в 28 отдел полиции – он просит провести проверку в отношении активистки Марии Ивановой, которая во время задержания сказала силовику, что у него "совести нет". Борисенко посчитал это оскорблением.

По словам правозащитника, заявление силовика передадут в Следственный комитет, который начнет проверку по возбуждению уголовного дела по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошла в Петербурге 10 августа. По подсчетам очевидцев, ее посетили до 500 человек, из них 80 были задержаны.

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Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве в субботу приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.

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Со середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.