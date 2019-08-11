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11.08.19 16:32

В Днепре грузовик на пропустил на перекрестке скорую, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

В Днепре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика, в результате которого пострадали 5 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Днепре грузовик на пропустил на перекрестке скорую, пятеро пострадавших, - Нацполиция 01

Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией.

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В Днепре грузовик на пропустил на перекрестке скорую, пятеро пострадавших, - Нацполиция 02

В результате ДТП пострадали 5 пассажиров скорой - четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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