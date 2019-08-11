Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Всех четвероногих героев наградили памятными знаками "За службу Украине".

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Французский бульдог с позывным Чупакабра имеет боевое осколочно ранения, и на его счету 27 спасенных жизней украинских бойцов, которых он нашел под завалами домов в Марьинке.

Айдар, во время службы на блокпосту вблизи Станицы Луганской помог обезвредить разведывательно-диверсионную группу врага и нашел два автомата Калашникова, которые были скрыты в автомобиле нарушителей.

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