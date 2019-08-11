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11.08.19 18:55

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе. ФОТО

12 собак, которые вместе со своими хозяевами были на фронте, получили награды на Львовском кинологическом фестивале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе 01

Всех четвероногих героев наградили памятными знаками "За службу Украине".

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе 02

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Французский бульдог с позывным Чупакабра имеет боевое осколочно ранения, и на его счету 27 спасенных жизней украинских бойцов, которых он нашел под завалами домов в Марьинке.

Во Львове наградили собак, служивших вместе с хозяевами в зоне боевых действий на Донбассе 03

Айдар, во время службы на блокпосту вблизи Станицы Луганской помог обезвредить разведывательно-диверсионную группу врага и нашел два автомата Калашникова, которые были скрыты в автомобиле нарушителей.

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