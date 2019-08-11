Полицейский спровоцировал ДТП на Житомирщине, в результате погиб сам и еще три человека

По предварительной информации, 29-летний водитель Peugeot не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗа, водитель Peugeot и 53-летняя пассажирка ВАЗ были доставлены в Чудновскую больницу, однако спасти их жизни не удалось. Оба умерли в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа.

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За рулем Peugeot находился старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП.

"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Чудновского ОП и Главного управления Нацполиции в области, инспекция по личному составу ГУНП. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Собранные материалы будут направлены в территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.