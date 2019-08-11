Пока в Украине будут приоритетно финансировать непопулярные виды спорта, медалей на Олимпиадах будет мало, - журналист Бовсуновский

Об этом пишет в фейсбуке журналист Владислав Бовсуновский, информирует Цензор.НЕТ.

"На Чемпионате мира по тхеквондо (олимпийское таеквондо) среди кадетов - 12-14 лет - Украина взяла третье командное место. Это как раз спортсмены того возраста, которые вскоре становятся олимпийцами.

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Достижение очень хорошее. Но вопреки обстоятельствам, а не благодаря. Пишу этот пост, чтобы люди понимали, почему у нас такие слабые достижения на Олимпиадах последних лет. Он является логическим продолжением поста о распределении бюджета на спорт - там, где на биатлон выделяют 64 млн грн, а на обычные олимпийские виды спорта - по 3-4 млн. То есть разница в 20 раз.

Итак, благодаря заботе о условных "биатлонистах" (речь идет о любом специфическом виде спорта, на который выделяется много денег, но занимаются им до тысячи человек по всей Украине), на 2019 год сильно порезали финансирование. 3,9 млн - это немало, но если пересчитать на порядка 20 обязательных мероприятий, получается вообще ничего. В итоге кадетам накануне Чемпионата мира сказали, что денег нет и не будет. Отмечу, что чемпионаты, в отличие от турниров (где справедливо каждый сам за себя), являются политическими мероприятиями. То есть отправить спортсмена могут лишь в качестве представителя государства, обязательно нужно жить в определенных отелях и выполнять ряд условий, связанных с финзатратами - от лицензии до экипировки только определенных брендов и костюма сборной. Это не "орел и решка", особо не сэкономишь.

Первая мысль у многих была - не ехать вообще. Потом решили бросить клич и на каждого спортсмена собирали по нитке со всего мира, а чтобы было все это дело похоже на сборную, решили вместо костюмов купить одинаковые футболки. Понимание "есть или нет деньги" на поездку у многих появилось в самый последний момент, спортсмены думали не о подготовке, а о том, едут ли они в принципе.

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Были бы условия чуть лучше - я уже ориентируюсь в уровне спортсменов по каждой весовой категории - было бы на 4 золотые медали больше. Какими-то героическими усилиями удалось вырвать две. На первом месте Россия, на втором Иран.

Нужно понимать, что эти две медали получилось взять не только благодаря героизму спортсменов (хотя это тоже важно), но и благодаря накопленному запасу подготовки. Увы, если не поддерживать его международной обкаткой, он вскоре закончится.

У вас еще есть вопросы, почему так мало медалей на Олимпиаде? Потому что биатлон.

Такая же ситуация практически в большинстве олимпийских видов спорта.

Теперь объясню логику чиновника. Он отчитывается не по массовости, а по количеству медалей. Вложения в специфический (непопулярный) вид спорта приносят медали, так как там низкая конкуренция (сравнительно). Вкладывать в популярный вид спорта невыгодно, так как медали может и не быть. А нужно наверняка.

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Проблема в том, что такой подход ведет в никуда в среднесрочной и даже краткосрочной перспективе", - написал он.

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