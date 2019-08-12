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12.08.19 07:25

За прошедшие сутки ранен один украинский воин, наемники РФ восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ОС

11 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил пять обстрелов:
- вблизи Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;
- в районе Павлополя - с применением гранатометов различных систем;
- неподалеку от Гнутово -  из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских сил были обстреляны 3 раза:
- неподалеку от Крымского - из стрелкового оружия;
- вблизи Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что с начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

За прошедшие сутки ранен один украинский воин, наемники РФ восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ОС 01

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