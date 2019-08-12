Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35, - Yeni Şafak

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

Ранее в РФ заявляли о готовности продавать Турции Су-35. По данным газеты, к представителям минобороны Турции обратились ответственные за закупки для вооруженных сил страны с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы.

Если военные дадут положительную оценку возможной покупке российских истребителей, переговоры начнутся на официальном уровне, сообщило издание.

В июле 2017 года Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400. По информации агентства Bloomberg, Анкара заплатит за четыре дивизиона ЗРК $2,5 млрд.

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В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон заявила, что покупка Турцией российских ЗРК может помочь Кремлю в его стремлении ослабить Альянс. По ее словам, Турция должна сделать выбор между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что обсуждал тему закупок ЗРК С-400 с американским президентом в рамках саммита G20 в Осаке. По его словам, президент США Дональд Трамп заверил, что США не будут применять санкции.

12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Эрдогана, процесс поставки российских ЗРК завершится в апреле 2020 года.



В Белом доме заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

Эрдоган сказал, что Турция будет искать возможность покупки других истребителей, если США откажутся продавать ей самолеты F-35.