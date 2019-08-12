В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 28 человек, во время пожаров - 17, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 931 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 53 человека.

Ликвидированы 1 тыс. 530 пожаров, на пожарах спасен 31 человек и не допущено уничтожение огнем 371 здания 45 ед. техники. На пожарах погибли 17 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 726 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 225 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс 263 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 28 человек.

Как сообщалось ранее, с начала года на водоемах в Украине погибли 850 человек.