Из-за ремонта частично ограничено движение по Парковому пешеходному мосту на Труханов остров в Киеве, - "Киевавтодор"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров мы будем выполнять противоаварийные работы (укреплять конструкцию плитами). Ремонт будем выполнять ночью. Объем работ - большой, поэтому работы будут продолжаться несколько ночей (вторник, среда и четверг)", - говорится в сообщении.

Как уточняют в "Киевавтодор", движение ограничат сегодня вечером, с 23:00 и до 10:00 вторника. Аналогичные ограничения будут действовать завтра и послезавтра.

Напомним, в Киеве обвалилась часть железобетонной конструкции на опоре №3 пешеходного моста на Труханов остров. Городские власти утверждают, что мост по-прежнему безопасен.

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