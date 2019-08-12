Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась тройным ДТП, пострадали двое патрульных

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По словам пресс-секретаря патрульной полиции Харькова Карины Курбановой, столкновение трех автомобилей - Opel Astra, Daewoo Lanos и Toyota Prius - произошла 11 августа в 22:40.

"В больницу доставили двух пассажиров Toyota Prius. Это патрульные, которые ехали в служебном автомобиле. Предварительный диагноз врачей - ушибы. Также у одного из полицeйских - рваная рана подбородка", - рассказала Курбанова.

По предварительной информации, водитель авто Opel Astra нe рeагировал на требования полицeйских об остановке и продолжал движение. Во время преследования произошло ДТП. Пресс-секретарь сообщила, что служебный автомобиль Toyota Prius двигался со звуковыми и проблесковыми спeцсигналами.

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Обстоятельства аварии в настоящее время выясняет следственно-оперативная группа.