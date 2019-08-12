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12.08.19 12:21

"Рекомендую покинуть вам свою должность. Я вам не верю", - Зеленский - начальнику житомирской областной полиции Печененко. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил уволиться главе житомирской областной полиции Вячеславу Печененко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое предложение начальник облполиции получил от президента во время совещания в Олевской райгосадминистрации по вопросам борьбы с нелегальной добычей янтаря.

В частности, после доклада начальника Нацполиции Сергея Князева по борьбе с незаконной добычей янтаря Зеленский поручил уволить руководителей двух райотделов полиции.

"Кто такой "Пират" Виктор Олейник? Есть какие-то уголовные дела относительно этого человека? Я не буду сейчас называть все фамилии, я думаю, эти люди сейчас нас слушают: лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и сменили страну своего проживания, это будет для них мягкий вариант. Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу уволить (обращаясь к Князеву. - Ред.)", - сказал Зеленский.

После этого он распросил у начальника ГУНП Вячеслава Печененко о результатах борьбы с незаконной добычей янтаря и также предложил ему уволиться.

"Я вам рекомендую очень покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с "янтарными пиратами" Житомирской области", - подчеркнул президент.

После этого Зеленский также пообещал сменить главу областного управления СБУ в Житомирской области. Президент хотел услышать и отчет прокурора области Любомира Вийтовича, но ему сообщили, что последний сейчас находится в отпуске.

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