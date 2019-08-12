"Рекомендую покинуть вам свою должность. Я вам не верю", - Зеленский - начальнику житомирской областной полиции Печененко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое предложение начальник облполиции получил от президента во время совещания в Олевской райгосадминистрации по вопросам борьбы с нелегальной добычей янтаря.

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В частности, после доклада начальника Нацполиции Сергея Князева по борьбе с незаконной добычей янтаря Зеленский поручил уволить руководителей двух райотделов полиции.

"Кто такой "Пират" Виктор Олейник? Есть какие-то уголовные дела относительно этого человека? Я не буду сейчас называть все фамилии, я думаю, эти люди сейчас нас слушают: лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и сменили страну своего проживания, это будет для них мягкий вариант. Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу уволить (обращаясь к Князеву. - Ред.)", - сказал Зеленский.

После этого он распросил у начальника ГУНП Вячеслава Печененко о результатах борьбы с незаконной добычей янтаря и также предложил ему уволиться.

"Я вам рекомендую очень покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с "янтарными пиратами" Житомирской области", - подчеркнул президент.

После этого Зеленский также пообещал сменить главу областного управления СБУ в Житомирской области. Президент хотел услышать и отчет прокурора области Любомира Вийтовича, но ему сообщили, что последний сейчас находится в отпуске.

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