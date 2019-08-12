Люди охотятся на янтарь, это реальная война - война криминальных авторитетов с государством, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области.

"Эта проблема реально приобрела масштаб экологического бедствия. Действительно тысячи гектаров лесных земель превращены сегодня в пустыни. Мы сегодня облетели это и все это видели. Мы понимаем, что люди охотятся на янтарь, мы понимаем, что это реальная война - я по-другому не могу сказать - война с государством криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией, и Службой безопасности Украины, и прокуратурой", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что эта война приобрела большие масштабы в 2014 году, и "никто этого не контролировал, кроме группировок и даже госслужащих, которые занимались этой деятельностью".

Зеленский предложил начать совещание с заслушивания представителей правоохранительных органов.

Первому слово было предоставлено главе Нацполиции Сергею Князеву.