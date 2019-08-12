Не исключено, что следующий допрос Порошенко будет с полиграфом, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Роман Труба сообщил в своем Telegram.

"Сегодня Петр Порошенко свидетельствовал в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", - говорится в сообщении.

"К слову, это совсем не страшно - все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - отметил Труба.

Также глава ГБР сказал, что сегодняшний допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой" длился два часа.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко везде проходит как свидетель, никаких подозрений ему не вручали, - Луценко