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12.08.19 13:06

С начала суток наемники РФ осуществили два прицельных обстрела позиций ВСУ, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток сегодня, 12 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 прицельных обстрела.

военнослужащие

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Утром с направления от села Верхнешироковское оккупанты целились по нашим защитникам Пищевика из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сообщил он.

По словам Гуцуляка, около 10:30 в районе н.п. Зайцево было зафиксировано ведение огня вражеским снайпером.

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"В результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками и провокационными обстрелами наших позиций, с начала текущих суток получил ранения один наш защитник", - сообщил спикер Минобороны.

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