С начала года 888 человек получили гражданство Украины, - Госмиграция

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы на информационный запрос 112.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Принято в гражданство Украины по указу президента Украины (согласно ст.9 закона Украины "О гражданстве Украины") в 2017 году – 971 человек, в 2018 году – 983 человека, а по состоянию на начало августа 2019 года – 841 человек", - сообщили в пресс-службе.

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В то же время на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства в 2017 году 73 человека получили гражданство Украины, 70 человек - в 2018 году и 47 человек с начала 2019 года.

Также восстановлены в гражданстве Украины 9 и 8 человек в 2017 и 2018 годах соответственно, с начала 2019 года – 5 человек.

В то же время с начала 2019 года прекратили гражданство Украины для 15 человек.