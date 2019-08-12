Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Участниками олимпиады по информатике стали 335 школьников из 88 стран мира. Украину представляли четверо учеников Полтавского лицея-интерната при Кременчугском педагогическом колледже им. Макаренко. Каждый наш участник вернулся домой с медалями, в том числе:

"Золото" - Назарий Деньга, ученик 11-го класса;

"Серебро" - София Мельник, ученица 10-го класса;

"Серебро" - Андрей Куц, ученик 10-го класса;

"Бронза" - Максим Зуб, ученик 11-го класса.

Научным руководителем команды стал Виталий Бондаренко, ассистент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Олимпиада по астрономии проходила поэтапно в двух венгерских городах: Хевиз и Кестхей. В общем там соревновались 270 участников из 47 стран.

В состав команды, которая представляла Украину, вошло пятеро учеников. А именно:

- Павел Гилей, ученик 11-го класса Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко; - Андрей Довбуш, ученик 11-го класса Украинского физико-математического лицея КНУ им. Т.Шевченко;

- Таисия Карасева, ученица 11-го класса Украинского физико-математического лицея КНУ им. Т.Шевченко;

- Александр Кухар, ученик 11-го класса Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;

- Михаил Цисин, ученик 11-го класса Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер".



Фото: пресс-служба Минобразования

Каждый из них получил бронзовую медаль соревнования. Научным руководителем команды стал доцент Киевского национального университета им.Т. Шевченко Владимир Решетник.

Напомним, что на Международной ученической олимпиаде по химии украинская команда завоевала 4 медали.