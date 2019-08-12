ГПУ заблокировала работу одного из крупнейших импортеров нероссийских нефтепродуктов. ДОКУМЕНТ

Цензор.НЕТ располагает обращением, которое компания написала на имя президента Украины, а также премьер-министра, генерального прокурора, министра внутренних дел и бизнес-омбудсмена.

MADDOX импортирует в Украину нефтепродукты не из Российской Федерации. Как отмечается в заявлении, в 2018 году группа компаний MADDOX реализовала на украинский рынок через ООО "Маддокс УКРАИНА" более 240 000 тонн нефтепродуктов производства стран Евросоюза, Индии, Египта и Ближнего востока, из них 170 000 тонн доставлено морским транспортом, 65 000 тонн - железнодорожным транспортом из Беларуси, и 6 000 тонн - перекупленного на внутреннем рынке Украины.

ООО "Маддокс УКРАИНА" уплачено налогов в бюджеты всех уровней: за 2018 год - 555 212 948,10 гривен, за первое полугодие 2019 года - 242 072 612,05 грн. ООО "Маддокс УКРАИНА" не имеет задолженности перед бюджетом по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

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По состоянию на 1 июля.2019 года группой компаний MADDOX хранится на территории Украины в режимах "импорт" и "таможенный склад" дизельное топливо в общем количестве 38 405,644 метрических тонн.

Отмечается, что решением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева Новака Р.В. от 8 июля 2019 года было удовлетворено ходатайство ГПУ и наложен арест на банковские счета и суммы НДС в системе электронного администрирования НДС (лимиты НДС) около 20 различных юридических лиц, в том числе ООО "Маддокс УКРАИНА".

Решение обжаловано в апелляционной инстанции. Однако прокурором Генеральной прокуратуры Украины Мазуром А.В. повторно были представлены в суд ходатайство об аресте имущества ООО "Маддокс УКРАИНА", которые были удовлетворены постановлениями следственного судьи Печерского районного суда г. Киева Вовка С.В. 18 июля 2019 года.

"Действия прокурора Генеральной прокуратуры Украины Мазура А.В. по повторному представлению ходатайства об аресте уже арестованного имущества ООО "Маддокс УКРАИНА" свидетельствует о целенаправленных действихя указанного лица по достижению одной цели - как можно дольше заблокировать законную хозяйственную деятельность ООО "Маддокс УКРАИНА", - говорится в сообщении.

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Таким образом, на сегодняшний день обществу полностью заблокировали расходные операции по банковским счетам, в том числе таможенные платежи, платежи по уплате налогов и других обязательных платежей, а также выплату заработной платы и других социальных платежей. Кроме того, полностью заблокировали сумму НДС в системе электронного администрирования НДС (лимит НДС) в Государственной фискальной службе Украины, на которую общество имеет право зарегистрировать налоговые накладные, расчеты корректировки в Едином реестре налоговых накладных.



Судебное разбирательство вопросов арестов имущества проводилось без уведомления и вызова представителей ООО "Маддокс УКРАИНА", поэтому общество было лишено возможности представить свои объяснения и возражения.

Уголовное производство, по которому были арестованы счета компании, касается факта создания (приобретения) и организации деятельности неустановленными лицами на территории Киева, Киевской и других областей, ряда подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на безосновательное формирование налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и расходов по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики, причинившее крупный материальный ущерб государству.

Единственным документом, которым правоохранительные органы обосновали отношение ООО "Маддокс УКРАИНА" к данному уголовному производству (№12017000000001373), является рапорт старшего оперуполномоченного в ОВД ГЗИ Национальной полиции Украины Дмитрия Слободянюка, в котором указано, что деятельность ООО "Маддокс УКРАИНА" направлена на предоставление противоправных услуг субъектам хозяйствования реального сектора экономики.

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В компании заявляют, что ни фирма, ни ее руководители не являются фигурантам ни одного уголовного производства. Подчеркивается, что на дату наложения ареста на счета правоохранители не сделали ни одного запроса о предоставлении информации, не сообщалось о необходимости предоставления каких-либо документов в рамках указанного уголовного производства.

На дату наложения арестов правоохранительными органами не производится никаких процессуальных действий в отношении ООО "Маддокс УКРАИНЫ". По результатам документальной плановой выездной проверки ООО "Маддокс УКРАИНА" за период с 11.09.2017 по 31.12.2018 года, не установлено существенных нарушений налогового законодательства, а выявленные нарушения устранены с уплатой всех необходимых платежей.

Кроме того, при рассмотрении исков нарушаются установленные законом сроки.

"Учитывая то, что судебная система Украины не способна обеспечить эффективную защиту нарушенных прав ООО "Маддокс УКРАИНА" из-за нарушения установленных сроков рассмотрения дел доводим эту информацию до высшего политического руководства страны, руководителей правоохранительных органов, журналистов и общественности, и просим помочь общественной огласки указанных в письме нарушений со стороны Генеральной прокуратуры Украины", - сказано в обращении компании.







