"Речь идет о выдерживании определенных рамок для журналистов", - Корниенко о предложении принять закон о правилах работы СМИ в условиях войны

Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

"Речь идет больше о выдерживании определенных рамок для журналистов, чтобы не называли белое зеленым, а коричневое квадратным. Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то "ополченцы", - отметил Корниенко.

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"Я разделяю идею, что Украине надо усилиться информационно в этой войне, потому что информационную войну мы пока не выигрываем. Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее "слили", во многом из-за позиции Министерства информационной политики и вообще за его несовершенный функционал. Поэтому у нас сейчас назревает концепция реформирования этой сферы, возможно, создание единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой. У нас будет единый гуманитарный комитет, и мы хотим, чтобы туда также вошла информационная политика, комитет свободы слова останется отдельно как раз для того, чтобы не ограничивали свободу слова", - объяснил Корниенко.

"Есть много способов. Один из способов уже предложил Кирилл Тимошенко (заместитель главы Офиса президента. — Ред.) – это создавать свой информационный продукт на русском языке, который будет транслироваться на оккупированных территориях и весь мир. Но это больше стратегия нападения. А война – это также защита. Еще один из путей заключается в защите себя – выстраивании каких-то рамок, рамок относительно концентрации телеканалов, чем будет как раз заниматься гуманитарный комитет, рамок относительно структурирования подачи информации о войне, о чем как раз говорит Сергей. Это для того, чтобы мы находились в едином понимании и больше могли защитить себя как страну от внешних медиа-манипуляций", - отметил Корниенко.

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Он добавил, что поэтому сейчас назревает концепция реформирования этой сферы. "Возможно, создание единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой, - уточнил Корниенко, добавив. - Мы надеемся, что будет структурная реформа. Мы уже говорили о том, что надо уменьшить количество министерств. Возможно, будет такое гуманитарное "супер-министерство", которое будет включать несколько министерств".