"Каникулы заканчиваются": Новые штрафы для владельцев "евроблях" вступят в силу 22 августа 2019 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовый курьер".

"Таможни и Национальная полиция объединят свои усилия по соблюдению законодательства такими водителями. В частности, винницкие таможенники и полицейские во время совещания обменялись информацией и определили порядок совместных действий по этому вопросу", - говорится в сообщении.

На нарушителей будут составляться административные протоколы (предусмотренные частями 8 и 9 статьи 121 КУоАП) и протоколы о нарушении таможенных правил (по признакам статей 469, 470 и 481 Таможенного кодекса).

Отмечается, что с момента действия законов Украины № 2611-VIII и № 2612-VIII многие водители воспользовались возможностью оформить свое авто.Так, Винницкой таможней ГФС за этот период оформлено 13 934 транспортных средства. В частности, граждане легализовали 6879 автомобилей, от чего в бюджет поступило 418 млн гривен.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 г. введения в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

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