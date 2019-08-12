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12.08.19 15:46

Смолий не внес в декларации сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) установило декларирование недостоверных сведений в электронных декларациях главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Смолий не внес в декларации сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах, - НАПК

Как сообщается на сайте НАПК в понедельник, по результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 гг. установлено, что он внес недостоверные сведения о стоимости на момент приобретения в собственность доли в трех нежилых помещениях, доходе, начисленного ему и супруге в виде процентов, а также не внес сведения о наличии у супруги корпоративных прав, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Смолий не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средствах, размещенных им и супругой на банковских счетах.

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"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 гг. составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно", - подчеркнули в Нацагентстве.

Помимо этого, НАПК установило, что заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун, подавая декларацию за 2016 год, внес недостоверные сведения о стоимости жилого дома в Киеве, принадлежащего ему на праве собственности, и не задекларировал доход супруги (наследство). Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 450 тыс. грн.

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