Горбатюк заявляет, что ГПУ рушит отлаженный механизм расследования дел Майдана. Генпрокуратура отрицает. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Согласно приказу будет создано Управление организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории.

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, что в новосозданном управлении не будет нынешнего руководителя группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексея Донского. Вместе с тем заместитель генпрокурора Сергей Кизь планирует назначить на руководящие должности в управление подконтрольных ему людей, которые не занимались делами Майдана.

"Это разрушает существующий отлаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, а и к уничтожению расследований. Это все постепенные шаги для этого. Сначала Луценко ликвидировал департамент, разделив следователей и прокуроров. Теперь выведет из руководства Донского и меня или кого-то из наших прокуроров и следователей не назначит. А потом можно влиять на эти расследования как угодно. Кроме того, двигаться те производства не будут", - отметил Горбатюк.

В ГПУ слова Горбатюка отрицают.

"Сергей Горбатюк сливает документы. Где результаты работы? Для Генерального прокурора Украины Юрия Луценко завершения расследования по делам Майдана является срочным. Луценко добился приговора Януковича. Почему Горбатюк не начал процедуру заочного осуждения Кусюка? (Сергей Кусюк - экс-беркутовец, который сбежал в Россию, руководил штурмом Майдана в декабре 2013 года. - Ред.)", - прокомментировала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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