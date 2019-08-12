Труба отверг обвинения Порошенко о давлении ГБР на журналистов телеканала "Прямой"

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, отвечая на упреки пятого президента Украины Петра Порошенко о "рейдерском захвате телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

Труба заверил, что в ГБР нет ни одного дела, которое бы касалось деятельности телеканала, его редакционной политики, уплаты налогов, работы журналистов.

"У нас есть расследования относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидна", - пояснил директор ГБР.

Он также отметил, что следственные действия в рамках производства "не препятствуют деятельности журналистов, и такого никогда не будет происходить".

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Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что его допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке канала "Прямой" является давлением на журналистов и попыткой рейдерского захвата телеканала, инициатором которого, по мнению пятого президента Украины является Андрей Портнов.