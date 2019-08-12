В Бахмуте 13-14 августа в большинстве районов будет отключено электроснабжение

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Вильне радио.

Бахмутский городской совет будет работать, но, возможно, работа будет нестабильной.

"Возможны перебои, но Бахмутский РЭС обещал, что минимизирует отключение", - сообщили в горсовете.

В Бахмутской районной больнице про обесточивание знали заранее и к отключениям начали готовиться за неделю.

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"У нас есть дизельные генераторы, резервный источник электроснабжения, который обеспечивает хирургические потребности, хирургический корпус, реанимации и роддом", - сообщил заместитель главврача Константин Лысенко.

Кроме того, в администрации больницы отметили, что генераторы регулярно запускают, чтобы они были в рабочем состоянии в нужный момент. Также в больнице добавляют, что возможны отключения электроэнергии с 7:00 до 9:00 утра.

Троллейбусы в Бахмуте 13 и 14 августа будут ездить с учетом графика лотключения электроэнергии.

"Если троллейбусы выйдут в пять часов, а в семь часов отключат электроэнергию, скорее всего их потом будут затягивать. Они же не будут целый день стоять на проезжей части, правильно? Скорее всего, что они работать не будут", - сообщил, директор КП "Бахмутэлектротранс".

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Будут работать крупнейшие супермаркеты города. Так, АТБ на случай обесточивания имеют генераторы. Супермаркет сети "Сильпо" в Бахмуте будет работать, однако график работы будет зависеть от того, как будет подавать ток РЭС.