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12.08.19 16:28

Крысин лично платил "титушкам" за избиения активистов Майдана в 2014-м, - материалы суда

Юрий Крысин лично платил "титушкам" за избиение людей во время Майдана.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом шла речь во время сегодняшнего заседания Дарницкого районного суда г. Киева.

В суде продолжилось исследование письменных доказательств стороны обвинения, в частности, протоколов следственных экспериментов по эпизоду нападения и убийства журналиста Вячеслава Веремия на углу улиц Большой Житомирской и Владимирской в центре Киева 18 февраля 2014 года.

Также на заседании были обнародованы показания одного из "титушек" о получении от Крысина вознаграждения "титушкам", привлеченным к преследованию активистов Майдана.

Как заявила после заседания суда прокурор Юлия Малашич, следственный эксперимент, который проводился с одним из подозреваемых, четко показал, что якобы алиби Крысина, который в тот период находился за пределами Украины, на самом деле его не спасает.

"Несмотря на обстоятельство, на которое указывает Крысин, что он в феврале 2014 года находился за границей на отдыхе, показания четко свидетельствуют об иерархичности преступной структуры, в частности, на то, что непосредственно руководили на месте преступными действиями доверенные лица Крысина - Сергей Чемес, Павел Бялай и другие лица . Сегодня в очередной раз было подтверждено, что выплату средств осуществлял лично обвиняемый Крысин, что нивелирует позицию защиты, что он не причастен к препятствования массовым собраниям, похищениям и пыткам людей", - сказала прокурор.

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Также Малашич отметила, что показания свидетелей по эпизоду с нападением на Веремия свидетельствуют о причастности Крысина к этому преступлению, за которое он уже получил наказание и теперь его отбывает.

В связи с этим она подчеркнула, что позиция Крысина и его защитников, которые считают приговор несправедливым, поскольку он якобы раскаялся, не выдерживает критики, поскольку в данном судебном заседании, где также изучается эпизод нападения на Веремия, Крысин отвергает свою причастность к этому преступлению.

"Обращаю внимание, что Крысин в Шевченковском райсуде и в Апелляционном, а также в Верховном суде в кассационной жалобе отмечает, что он искренне раскаялся в действиях на улице Большой Житомирской. Но в Дарницком суде Крысин отрицает свою причастность к этим событиям, о чем заявил сам. То есть, в одном суде он якобы раскаивается, а в другом - категорически говорит о своей невиновности", - отметила Малашич.

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Напомним, сейчас Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело в отношении Крысина по эпизоду о противодействии Евромайдану и пытках.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь "титушек" возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря "титушек" и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

В этом деле также фигурировал другой обвиняемый - Сергей Чемес. В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

В другом деле - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.

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