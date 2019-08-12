ГБР проводит 7 обысков на таможнях в рамках дела транзитно-конвертационной группы, к которой причастны волынские налоговики, - Варченко

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

"Имею свежую информацию об обысках в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области. В ходе расследования установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен. Коротко напомню: в начале июля сообщала, что следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн", - написала она.

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"Итак, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости. Именно сейчас следователи ГБР осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления", - добавила Варченко.

"Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных: частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа), частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), частью 2 статьи 366 Уголовного коде КСУ Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия). Досудебное расследование продолжается", - резюмировала она.