ЦИК зарегистрировала первых народных депутатов

Сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, от политической партии "Слуга народа" зарегистрирован Алексей Устенко (№86 в избирательном списке партии), от партии "Европейская Солидарность" - Руслан Князевич (№21) и Максим Саврасов (№22), от "Оппозиционной платформы - За життя" - Юлий Иоффе (№12) и Ренат Кузьмин (№35).

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Кроме того, во время заседания были зарегистрированы народные депутаты, избранные в одномандатных избирательных округах: №15 - самовыдвиженка Лариса Билозир (Винницкая область), №37 - самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (Днепропетровская область), №46 - кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Федор Христенко, №51 - самовыдвиженец Александр Ковалев (Донецкая область), №62 - кандидат от политической партии "Слуга народа" Игорь Герасименко, №64 - самовыдвиженец Владимир Арешонков, №66 - кандидат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко (Житомирская область), №71 - самовыдвиженец Валерий Лунченко (Закарпатская область), №78 - кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Александр Пономарев (Запорожская область), №88 - самовыдвиженец Андрей Иванчук (Ивано-Франковская область), №102 - самовыдвиженец Олесь Довгий (Кировоградская область), №107 - самовыдвиженец Александр Сухов (Луганская область), №147 - самовыдвиженец Олег Кулинич (Полтавская область), №155 - самовыдвиженец Виктор Мьялик (Ривненская область), №162 - кандидат от "Слуги народа" Николай Задорожний (Сумская область), №174 - самовыдвиженец Александр Фельдман (Харьковская область), №192 - самовыдвиженец Александр Герега (Хмельницкая область), №197 - кандидат от "Слуги народа" Александр Скичко, №198 - самовыдвиженец Сергей Рудик, №200 - самовыдвиженец Антон Яценко (Черкасская область).