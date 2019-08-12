Фильм режиссера-дебютанта Алиева "Домой" может представить Украину на "Оскар-2020"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Украинский оскаровский комитет".

В этом году в национальном отборе будет участвовать фильм украинского режиссера Наримана Алиева "Домой".

Сюжет фильма таков: потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.

По словам комитета, заседание комитета и пресс-конференция о делегировании участника от Украины на Оскар состоится 23 августа.

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