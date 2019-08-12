Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" отозвали из проката в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

На материковой Украине правообладатель не знал, что украинский мультфильм, получивший финансирование из госбюджета, попал на аннексированный полуостров. После обращения Крым.Реалии к правообладателю фильм отозвали из проката на полуострове. Возможно, российского прокатчика ожидают судебные разбирательства.

"Руслан и Людмила: Перезагрузка" шел в прокате Крыма так же, как и в соседней России - с 1 по 14 августа. Режиссер мультфильма, права на показ которого уже купили около 50 стран, Олег Маломуж услышал информацию о том, что фильм идет в крымских кинотеатрах, от журналиста Крым.Реалии, и, усомнившись в ней, пообещал все проверить: "Я первый раз слышу эту информацию от вас и не знаю, так ли это в действительности. Я проверю, что там и как, но я не отвечаю за вопросы проката. Добавлю, что, если прокат фильма в Крыму незаконный, то я осуждаю это".

The Stolen Princess был создан при поддержке Государственного агентства по вопросам кино Украины. Министерство культуры России в прокатном удостоверении на фильм обозначило украинское ведомство среди создателей фильма незамысловатой транслитерацией с английского "Юкрайниан Стайт Филм Агенс" (Ukrainian State Film Agency). Финансирование средствами налогоплательщиков Украины при создании ленты составило 20% - 19,5 млн гривен.

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Большого ажиотажа на мультфильм в Крыму нет, в русском дубляже главная героиня - дочь не киевского князя, какие-либо упоминания про Киевскую Русь и Киев отсутствуют в адаптированной для России версии.

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаевбыл удивлен информации о прокате украинского фильма в аннексированном Крыму.

"Меня бы очень возмутило, если бы, например, "Захар Беркут", адаптированный для России, оказался в Крыму в обход украинского законодательства. Это вопрос совести. В то же время, на мой взгляд, Госкино делает максимально из возможного. Совет экспертов Госагентства, членом которого я являюсь, не выдал прокатное удостоверение на сериал "Сваты", а суд разрешил показ сериала и въезд в Украину Добронравову (актеру Федору Добронравову, который в апреле 2019 года выступал с гастролями в аннексированном Крыму. - Ред.). Здесь нам нужны законы", - считает Сеитаблаев.

Напомним, "Похищенная принцесса" - первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad. Проект мультфильма стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование (около 20% от общего бюджета размером 95 млн грн). В украинском прокате лента собрала 36 115 670 грн, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных лент.

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