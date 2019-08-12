Украина не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в Россию, - ФБУ

Об этом рассказал руководитель пресс-службы ФБУ Александр Подаваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на эти соревнования за свой счет, то они имеют на это право.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины - точно участвовать в России не будут", - пояснил Подаваленко.

Чемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

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