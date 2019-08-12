С начала года в Киеве зарегистрировано 22,3 тыс. ДТП, из них 1,2 тыс. - с пострадавшими, - патрульная полиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Киева.

В среднем за день в столице на дорогу выезжает более 750 тыс. автомобилей.

Чаще всего ДТП происходят по пятницам, в период с 17 по 18 часов. Именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города. Меньше ДТП происходит в выходные дни.

По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% - наезд на стоящее транспортное средство и 6% - наезд на препятствие. Наезд на пешехода - 2,5%, наезд на велосипедиста - 0,3%.

Смотрите: Два человека погибли, 13 госпитализированы в результате ДТП под Киевом, - ГСЧС. ВИДЕО (обновлено)

Основные причины ДТП - нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%). Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии из-за управления в состоянии опьянения и нарушение правил проезда перекрестков.

За I полугодие текущего года столичные патрульные привлекли к административной ответственности 6 083 водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Также читайте: В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови. ФОТО