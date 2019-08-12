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12.08.19 18:56

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт получения взятки начальником одного из управлений ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов 01

Установлено, что за выдачу разрешительных документов одному из частных предприятий начальник управления требовал от руководителя коммерческой структуры взятку в сумме 300 долларов.

12 августа во время получения взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов 02

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Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов 03

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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