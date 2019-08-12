В суды направлены дела относительно коррупционных действий 38 судей, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Так, в августе прошлого года НАБУ и САП направили в суд 4 дела в отношении служителей Фемиды. Три из них - по факту получения взятки. Речь идет о судьях ОАСК, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда Днепропетровска.

За год ни по одному из этих дел не вынесено решение.

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Причинами такой ситуации являются:

1. Отпуска, болезни, занятость коллегии судей. Ведь для рассмотрения дел необходимо коллегия из трех судов с опытом работы от 5 лет.

2. Неявка сторон дела.

3. Рассмотрение большого количества ходатайств.

В НАБУ выразили надежду, что с началом работыв сентябре Антикоррупционного суда в каждой из дел будет поставлена "точка".

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