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12.08.19 19:19

В суды направлены дела относительно коррупционных действий 38 судей, - НАБУ

По состоянию на 30.06.19 детективы НАБУ направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шести служителям Фемиды.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Так, в августе прошлого года НАБУ и САП направили в суд 4 дела в отношении служителей Фемиды. Три из них - по факту получения взятки. Речь идет о судьях ОАСК, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда Днепропетровска.

За год ни по одному из этих дел не вынесено решение.

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Причинами такой ситуации являются: 

1. Отпуска, болезни, занятость коллегии судей. Ведь для рассмотрения дел необходимо коллегия из трех судов с опытом работы от 5 лет.
2. Неявка сторон дела.
3. Рассмотрение большого количества ходатайств.

В НАБУ выразили надежду, что с началом работыв сентябре Антикоррупционного суда в каждой из дел будет поставлена "точка".

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