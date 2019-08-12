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12.08.19 19:21

Зеленский уточнил формулировку увольнения со службы экс-главы Госпогранслужбы Цигикала

Президент Владимир Зеленский уточнил указ об увольнении генерала Петра Цигикала с военной службы.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента № 346, размещенном 12 августа на сайте президента. 

В тексте указа отмечается: "Внести в Указ Президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об освобождении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 мая Зеленский освободил Цигикала не только с военной службы, но и с должности председателя Государственной пограничной службы.

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