Зеленский уточнил формулировку увольнения со службы экс-главы Госпогранслужбы Цигикала

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента № 346, размещенном 12 августа на сайте президента.

В тексте указа отмечается: "Внести в Указ Президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об освобождении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 мая Зеленский освободил Цигикала не только с военной службы, но и с должности председателя Государственной пограничной службы.

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