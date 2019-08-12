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12.08.19 19:34

С начала суток 12 августа один украинский воин ранен. Враг 5 раз нарушил режим перемирия, - штаб ООС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Пищевика со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Широкино из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новотроицкого из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
в районе Зайцево из снайперского оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение".

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