Зеленский уволил 11 глав райгосадминистраций во Львовской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Уволены с занимаемых должностей главы Бродовской РГА Игорь Крыськив, Буской РГА Петр Мороз , Жидачевской РГА Василий Татарин, Золочевской РГА Владимир Недзельский, Николаевской РГА Андрей Коса, Перемышлянской РГА Владимир Танчин, Радеховской РГА Сергей Ивах, Сколевской РГА Богдан Янко, Сокальской РГА Андрей Дяченко, Старосамборской РГА Иван Грысь , Яворовской РГА Игорь Самардак.

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Все чиновники уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".