Ситуация требует оперативного вмешательства. СНБО может поднять этот вопрос на национальный уровень, - Супрун о вакцинации в стране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Супрун отметила: "Моей первой инициативой после прихода в Министерство здравоохранения Украины было обращение к СНБО с призывом созыва заседания по вопросу вакцинации населения. Ни публичные, ни официальные обращения не помогли.

Первыми письмами новому Президенту Владимир Зеленский и секретарю СНБО Aлександру Данилюку тоже были призывы созвать заседание СНБО на эту тему. До сих пор мы не получили ответа и определенной даты заседания.

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Похоже, что до сих пор нет понимания, что вакцинация является не менее важной, чем обеспечение военнослужащих оружием или внедрение стандартов НАТО. Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны - мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни оставаться лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями.

Это хорошо понимают наши западные партнеры. Поэтому вопрос вакцинации широко общаются, а первые лица активно участвуют в кампаниях с призывом вакцинироваться. Для всего цивилизованного мира сегодня серьезным вызовом является противодействие мощным антивакцинаторським кампаниям и недоверие к государственным системам здравоохранения.

У нас же этот вопрос игнорируется. Несмотря на это, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и информационных операций России, распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации. Вот несколько примеров, как это происходит.

В таких условиях игнорировать вопросы вакцинации на национальном уровне крайне опасно. Теперь имеем не самую лучшую статистику охвата прививками, а уровень заболеваемости инфекционными болезнями стабильно высок.

К примеру, показатели вакцинации среди детей снизились более чем 90% в 1990-х до 70% в 2000-х и менее чем до 50% в 2014 году. В частности в течение последних шести лет в Украине отмечается рост заболеваемости гемофильной инфекции в 10 раз, коклюшем в 3,5 раза, заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза, столбняком - в 2 раза. На стабильно высоких отметках держится заболеваемость острым и хроническим гепатитом В.

Теперь имеем самый высокий за время независимости Украины подъем заболеваемости корью. Так в 2017 году было сообщено о 4782 случаях, в 2018 - о 54 810 случаев. По состоянию на середину 2019 сообщено о более 54 000 случаев. С начала вспышки умерло 39 человек. Игнорировать такую ​​ситуацию опасно.

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Мы постепенно начали исправлять ситуацию:

Все вакцины, необходимые для иммунизации согласно календарю прививок, в стране есть. Они качественные, безопасные и эффективные. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

￼Провели спецоперации против кори в западных регионах - на Львовщине и Хмельницкой (это области, где был самый высокий уровень заболеваемости). По завершению этих дополнительных мероприятий по вакцинации имеем хорошие результаты.

￼Сняты все возрастные ограничения в отношении вакцинации против кори. Взрослые любого возраста могут вакцинироваться против кори бесплатно. До сих пор такую ​​возможность имели взрослые, принадлежащие к группам риска (медики, педагоги, студенты, военные и участники Операции объединенных сил) или же люди, которые контактировали с больными корью.

Вакцинацию против кори можно делать детям от 6 месяцев. Ранее от этой болезни дети получали первую прививку с 12 месяцев. К этому времени их должен защищать коллективный иммунитет, но он действует, если привиты не менее 95% населения. В условиях вспышки тем более рисковать опасно.

Без справки о соответствующих прививках детям запрещено посещать школы и детские сады. Впоследствии Верховный суд Украины принял решение в пользу обязательной вакцинации и признал, что запрет посещать детские сады невакцинированным детям законен.

￼Запустили кампанию по вакцинации против дифтерии и столбняка "Вакцинированы - значит защищены". Сейчас эпидемиологическая ситуация из этих болезней достаточно опасна.

В целом, начиная с 2016 года показатели охвата вакцинами улучшаются. Но этого недостаточно для формирования прочного коллективного иммунитета. Для этого нужно, чтобы уровень вакцинации населения составлял 95%.

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Вакцины. Но чтобы поднять уровень вакцинации до высокого уровня, нужна консолидация усилий всего государства и его партнеров как внутри, так и снаружи. Прежде всего важно информационно поддержать запланированные мероприятия по иммунизации среди населения и максимально стимулировать мероприятия по вакцинации на разных уровнях.

Только своими усилиями МОЗ Украины значительно труднее сделать вакцинацию приоритетом для представителей местных властей. Но поднять этот вопрос на национальный уровень может заседания СНБО.

Ситуация требует оперативного вмешательства. Сейчас мы имеем еще немного времени, чтобы запланировать необходимые меры и начать их реализию. Ведь осенне-зимний период - время повышения количества случаев инфекционных заболеваний.

"Сделаем их вместе" может стать прекрасным лозунгом относительно прививок, а не только предвыборным обещанием. Если здоровье украинцев - это реально приоритет, нельзя продолжать игнорировать эту тему".

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