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12.08.19 20:59

Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным

Объединение украинцев Франции выразило обеспокоенность в связи со встречей президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным 19 августа

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Объединения Украинской Франции Богдан Билот (Билогоцкий) в Фейсбуке. 

"Как французский гражданин и председатель Объединения украинсцев Франции, я бы хотел выразить наше беспокойство по поводу вашей будущей встречи с Путиным. Особенно в центре нашего беспокойства являются репрессивные действия Путина", - говорится в обращении.

Кроме того, глава ОУФ напомнил Макрону о всех нарушениях международного права, преступления и репрессии, которые  осуществляет нынешний кремлевский режим. В частности, о незаконной аннексии Крыма, войну на Донбассе, нарушение международного морского права и выдача российских паспортов жителям оккупированных районов на востоке Украины.

"Объединение украинцев Франции (которое отмечает свое 70-летие) настоятельно призывает вас, господин президент, способствовать освобождению всех украинцев, противоправно заключенных в России и в оккупированном Крыму, а также российских протестующих, которые стремятся ск праведливым выборам", - подчеркнул Билот.

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