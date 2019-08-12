Полиция продолжает расследование дела о смерти нардепа Тымчука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Следственного управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве на информационный запрос Укринформа.

"На данное время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств смерти Тымчука Д.Б.", - говорится в ответе.

В свою очередь отмечается, что во время досудебного следствия назначен ряд судебно-медицинских, криминалистических и химических экспертиз, санкционированных судом, которые сейчас находятся на исполнении, а также проводятся другие следственные (розыскные) действия, направленные на отработку выдвинутых в производстве версий.

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Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий.

По данным прокуратуры г. Киева, основной версией гибели Тымчука является самоубийство. Он находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из дома.

28 июня Президент Владимир Зеленский наградил народного депутата Украины Тымчука посмертно орденом "За мужество" III степени.