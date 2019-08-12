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12.08.19 21:23

95% крымских татар в оккупированном Крыму не признает юрисдикции России, даже если молчат об этом, - Умеров

Крымские татары не признают оккупационные власти РФ в Крыму.

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Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал

"Сейчас в Крыму для оккупантов главное – добиться лояльности населения. Когда любви не получается, тогда надо запугать. Например, мой случай, очевидно, должен заставить задуматься, что если члена Меджлиса, который занимал высокие должности и руководил районом, судят за экстремизм из-за высказываний, то что же будет с обычным человеком.

Проблем, которые сейчас создают крымские татары, в России нет с 90-х. А тут после так называемого присоединения Крыма в 2014 году большая этническая группа – крымские татары – преимущественно не признают юрисдикции России", – сказал Умеров.

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Он добавил, что хотя митингов татар почти нет, это не является свидетельством покорности.

"Даже если они молчат, не выходят на митинги, что сейчас невозможно в Крыму, то на уровне кухонной политики уверен: 95% крымских татар не признают", – считает Умеров.

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