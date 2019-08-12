МИД предостерегает украинцев от участия в протестах в Гонконге

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие рекомендации обнародованы на странице Департамента консульской смлужбы МИД в Facebook .

"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, при массовых акциях протеста, которые привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины ... ограничить передвижения по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях ", - говорится в сообщении.

Украинцам также рекомендуется отслеживать сообщения СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

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